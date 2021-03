Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Beim Abbiegen Unfall verursacht

Am Freitagabend, gegen 19.45 Uhr, wollte die 18-jährige Lenkerin eines Skoda Fabia in Haßmersheim von der Neckarstraße nach links in die Mörikestraße abbiegen. Hierbei hatte sie den entgegenkommenden Pkw Fiat Punto einer 49-jährigen Frau übersehen und es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Der Pkw Fiat wurde durch den Aufprall abgewiesen und kollidierte mit einer in der Einmündung wartenden 55-jährigen Lenkerin eines Skoda Fabias. Die Fahrerin des Fiat Punto wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro.

