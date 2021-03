Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.03.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Sandsteinmauer mit Graffitis verunziert

Ein Unbekannter hinterließ an einer Sandsteinmauer in Wertheim Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die bislang nicht bekannte Person hat in der Zeit von Sonntagnachmittag, 16 Uhr, bis Montagvormittag, 11 Uhr, mit blauer Farbe mehrere Graffitis an der Mauer in der Straße "Knackenberg" angebracht. Hinweise auf den Graffiti-"Künstler" nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

