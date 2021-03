Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tresor entwendet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Neuwirtshaus/Stammheim (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag (26.03.2021) in einen Hotelbetrieb in der Schwieberdinger Straße eingedrungen und haben einen Tresor mit noch unbekanntem Inhalt entwendet. Zwischen 21.15 und 07.00 Uhr wurde in einem Hinterhof ein Fenster aufgehebelt und so Zugang in den Restaurant-Bereich erlangt. Dort wurde ein Büro aufgebrochen, Schränke durchwühlt und der ca. 50 x 50 cm große Tresor entwendet. Aufgrund von dessen Gewicht ist zu vermuten, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hat. Der Tresor wurde am Abend im Mercatorweg in einer schwarzen Restmülltonne, in welcher ihn die Täter offenbar aus dem Tatobjekt verbracht hatten, aufgeflext aufgefunden. Er wurde sichergestellt und Beamten der Kriminaltechnik zur Spurensicherung übergeben. Was aus dem Tresor gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die zumindest den auffälligen Transport in der Mülltonne beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich mit dem PRev 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell