POL-PDNW: Durchfahrtskontrolle

Im Rahmen einer Standkontrolle wurde am Samstag (17.10.2020) das zur Zeit wegen einer Baustelle in der Branchweilerhofstraße in Neustadt bestehende Verbot der Einfahrt kontrolliert. In dem Kontrollzeitraum zwischen 13.00 h und 15.30 h wurden insgesamt 34 Verkehrsteilnehmer kontrolliert und gebührenpflichtig verwarnt.

