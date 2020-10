Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Herxheim am Berg) - Teure Weinschorle

Herxheim am Berg (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Weinstraße in Herxheim am Berg konnte am Samstag, den 17.10.2020, gegen 21:30 Uhr bei einem PKW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Dem 83-jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 0,65 Promille. Der Fahrer gab nach erfolgter Belehrung an, eine Schorle Wein getrunken zu haben. Der Herr wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein verblieb bis zur Ausnüchterung in amtlicher Verwahrung. Die Schorle kommt den Fahrer nun teuer zu stehen. Die begangene Ordnungswidrigkeit hat ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie einen Monat Fahrverbot zur Folge.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell