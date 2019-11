Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 11.11.2019 Vermisster Senior nach umfangreichen Suchmaßnahmen lebend aufgefunden

Wiesbaden (ots)

Ort: Wiesbaden, Meißner Straße Zeit: Sonntag, 10.11.2019, 18.45 - 00.35 Uhr

Ein 80jähriger Senior aus einem Altenpflegeheim in der Meißener Straße in Bierstadt wurde am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr beim 4. Polizeirevier vermisst gemeldet. Er hatte vor 17.00 Uhr mit einem Rollator das Haus verlassen und war nicht zurückgekehrt. Mit starken Polizeikräften und der Unterstützung durch einen Mantrailerhund aus dem Rheingau-Taunus-Kreis wurde die Ortsrandlage von Bierstadt bis Igstadt und Kloppenheim abgesucht. Aufgrund widriger Wetterverhältnisse konnte ein Polizeihubschrauber nicht zum Einsatz kommen. Gegen 00.10 Uhr konnte der Mann durch eine Polizeistreife im Baustellenbereich hinter dem DG-Verlag in hilfloser Lage aufgefunden werden. Sein Rollator hatte sich im Baustellenschlamm festgefahren und ein Weiterkommen verhindert. Mit Unterkühlung wurde er in ein Wiesbadener Krankenhaus zur stationären Behandlung eingeliefert.

Gefertigt: A. Klein, PHK und KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell