Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Anhängers

Selfkant-Süsterseel (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag (21. Januar) einen Anhänger der Marke Stema aus der Einfahrt eines Hauses an der Heidestraße. An diesem Anhänger war ein Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) angebracht.

