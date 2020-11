Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen

UlmUlm (ots)

Gegen 22.20 Uhr wurde am Samstag die Polizei in die Marktstraße gerufen. Dort beklagten sich die Anwohner über mehrere herumschreiende Personen. Beim Eintreffen konnten die Beamten einen 68-jährigen Mann feststellen, der gerade an eine Hauswand urinierte. Der Mann war kaum in der Lage zu sprechen und konnte sich nur mit größter Mühe auf den Beinen halten. Er wurde in Gewahrsam genommen und durfte seinen Alkoholpegel in der Zelle senken. Zu einem Test war der Betrunkene nicht mehr in der Lage.

+++++++++++++++++++++1988526;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell