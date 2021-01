Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg (ots)

Am 21. Januar (Donnerstag), gegen 10.45 drangen unbekannte Täter in den Kofferraum eines Pkw ein, der an der Humboldtstraße abgestellt war. Sie entwendeten daraus eine Geldbörse samt Inhalt.

