Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter bei Einbruchsversuch verscheucht, durch Polizisten festgenommen

Wassenberg-Myhl (ots)

Am Mittwoch, 20. Januar, gegen 23.25 Uhr, schlug ein 29-jähriger Mann aus Wegberg die Scheibe des Rolltores einer Werkstatt an der Straße Lehmkaul ein. Dabei löste er den Alarm aus, wodurch der Eigentümer der Werkstatt auf die Tat aufmerksam wurde und die Polizei verständigte. Der Täter flüchtete vom Tatort, hatte sich aber beim Einschlagen der Scheibe verletzt und konnte kurz darauf durch Polizisten in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

