Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Dienstag (19. Januar), 14 Uhr und Mittwoch (20. Januar), 9 Uhr, in ein Fahrzeug ein, das auf dem P&R Parkplatz an der Alfred-Wirth-Straße abgestellt war. Sie entwendeten daraus Werkzeug und Baumaterial, welches zum Teil auf einem angrenzenden Feldweg wieder aufgefunden werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell