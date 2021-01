Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti im Parkhaus gesprüht

Geilenkirchen (ots)

Eine Zeugin beobachtete wie sich am Mittwoch (20. Januar), gegen 17.45 Uhr, auf der obersten Etage des Treppenhauses des Krankenhausparkhauses an der Martin-Hayden-Straße, eine Gruppe von fünf männlichen Jugendlichen aufhielt. Sie konnte sehen, wie Personen aus der Gruppe mit weißer Farbe an die Wände sprühten und sich kurz darauf entfernten. Die Zeugin beschrieb die Jugendlichen als zirka 11 bis 16 Jahre alt und dunkel gekleidet mit Kapuzenpullovern. Alle trugen Rucksäcke bei sich. Drei gingen zu Fuß und die beiden anderen nutzten jeweils einen Cityroller. Weitere Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, die sich scheinbar des Öfteren an der Örtlichkeit aufhalten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

