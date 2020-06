Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto beschädigt und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Autofahrer in der Hermann-Gehlen-Straße beim Rangieren einen Dacia beschädigt. Der Pkw war in einer Parkbucht abgestellt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Wagen des 50-jährigen Geschädigten entstand Sachschaden von etwa 1400 Euro.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell