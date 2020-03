Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Katalysatoren

Fulda (ots)

Neuhof - In der Nacht auf Samstag (28.03.) stahlen Unbekannte 15 Katalysatoren von einem Firmengelände in der Straße "In der Au" im Ortsteil Dorfborn. Die Täter drangen von der Rückseite auf das Firmengelände ein und demontierten Teile der Abgasanlagen verschiedener Schrottfahrzeuge. Der Abtransport des Diebesguts dürfte mittels eines Fahrzeugs vom angrenzenden Radweg aus erfolgt sein. Bereits in den Tagen zuvor waren mehrere Katalysatoren vom Firmengelände gestohlen worden. Der Gesamtschaden beträgt circa 10.000 Euro. Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

