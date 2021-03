Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater mutmaßlicher Dieb flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag (28.03.2021) in einer Buchhandlung in der Klett-Passage offenbar versucht, einen anderen Kunden zu bestehlen und ist nach einer Auseinandersetzung geflüchtet. Der 51-jährige Kunde wollte gegen 13.25 Uhr an der Kasse mit mehreren Geldscheinen, unter anderem einem 50-Euro-Schein, bezahlen. Als er sich kurz abwendete, nahm der Unbekannte im Vorbeigehen offenbar den Schein an sich. Der 51-Jährige bemerkte dies, ging ihm hinterher und forderte den Schein zurück, dabei kam es zu einer heftigen Rangelei. Im weiteren Verlauf flüchtete der Dieb in einen anderen Bereich der Buchhandlung, wo der 51-Jährige ihn dabei beobachtete, wie er sich des Geldscheins entledigte und anschließend aus dem Geschäft flüchtete. Der Mann wird beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 bis 185 Zentimeter groß mit heller Hautfarbe und grauen Haaren. Er trug blaue Jeans, vermutlich ein graues Oberteil, einen Rucksack, und ein Bein war entweder gegipst oder geschient. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

