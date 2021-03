Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Vegetationsbrand im Bereich Kalkumerstr, Stadtgrenze Düsseldorf.

Ratingen-Lintorf, 18. 34 Uhr,Kalkumerstr/Waldgebiet Hinkesforstgraben (ots)

Am heutigen Sonntagabend wurde die Feuerwehr Ratingen um 18.35 Uhr von Passanten zu einem brennenden Baum zur Kalkumerstrasse in Ratingen -Lintorf im Waldgebiet Am Wüstenkamp gerufen.

Nach den ersten Erkundungsmaßnahmen stellte sich zwar schnell heraus das die Einsatzstelle sich im Waldgebiet Düsseldorf-Angermund befand, aber in Absprache mit der Feuerwehr Düsseldorf wurde die Einsatzstelle von der Ratinger Feuerwehr abgearbeitet, da diese schon vor Ort war.

Mittels eines C-Rohres wurde ein ca. 3 Meter hoher,in Vollbrand befindlicher Baumstamm abgelöscht. Da der brennende Baumstamm sich in einem dichten Fichtenbestand befand, war es nur der Achtsamkeit der Passanten zu verdanken, das sich das Feuer nicht auf den benachbarten Baumbestand ausgeweitet hatte.

Die Feuerwehr Ratingen war mit dem Führungsdienst, den Löschzügen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Lintorf ca. eine Stunde vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell