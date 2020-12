Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Kennzeichendiebstahl

57581 Katzwinkel, Auf der Burg 257581 Katzwinkel, Auf der Burg 2 (ots)

In der Zeit von Do., 24.12.2020, 15:00 Uhr bis Sa., 26.12.2020, 13:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das hintere Kennzeichenschild AK-P84 an einem Pkw Opel Corsa. Das Fahrzeug war seit ca. 3 Wochen auf dem dortigen Parkplatz abgestellt und das Kennzeichenschild wurde aus der Halterung herausgebrochen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

