Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201111 - 1164 Frankfurt-Bockenheim: Sicherstellungen nach Fahrzeugkontrolle

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) Während der Verkehrskontrolle eines Pkw stellten Beamte des 11. Polizeireviers am gestrigen Dienstag, den 10.11.2020, bei drei jungen Männern eine Waffe, Bargeld und Drogen sicher.

Gegen 23:15 Uhr fuhr ein mit drei Personen besetzter VW in eine auf der Breitenbachbrücke in Richtung Rödelheim eingerichtete Kontrollstelle. Für den Fahrer begann die Kontrolle mit einer Fahrtauglichkeitsprüfung, nachdem dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Anschluss der Kontrolle erfolgte zudem eine Blutentnahme.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fiel den Beamten ein Stück gelockerte Innenverkleidung auf. Ein genauerer Blick führte schließlich zum Auffinden einer Plastiktüte mit rund 79 Gramm Kokain. Die weitere Suche brachte außerdem eine Schusswaffe und Patronen zum Vorschein sowie mehrere tausend Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung. Weiteres Bargeld in ähnlicher Stückelungen konnten bei den Personen selbst aufgefunden werden. Drogen, Waffe und Munition sowie das Bargeld stellten die Beamten kurzum sicher. Da im weiteren Verlauf der Durchsuchung ein Drogenspürhund an einer nicht einsehbaren Stelle im Fahrzeug anschlug, erfolgte außerdem die Sicherstellung des Autos. Von der Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchen verliefen ergebnislos.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen kam es seitens eines 19-Jährigen, der in einer der Wohnungen angetroffen wurde und damit offenbar nicht einverstanden war, zu Widerstandshandlungen. Die Beamten nahmen ihn zunächst in Gewahrsam. Im Anschluss der Durchsuchung wurde er entlassen.

Ebenso erfolgte die Entlassung des 21 Jahre alten Fahrers und seinen zwei 28 und 22 Jahre alten Begleitern nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen.

