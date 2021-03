Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer flüchtete vor Verkehrskontrolle

Wegberg-Klinkum (ots)

Am Samstag, 13. März, gegen 23 Uhr, sollte ein silberner Pkw VW Golf, mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-), in der Straße Buschend bei einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Als der Fahrzeugführer die Beamten mit ihrem Streifenwagen bemerkte, flüchtete er zunächst durch die Ortslage Klinkum, um anschließend seine Fahrt in Richtung Arsbeck fortzusetzen. Er missachtete die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und überquerte die Bundesstraße 221 bei Rotlicht. Die Fahrt erstreckte sich über die Heuchterstraße in Richtung Am Wasserturm und in der Ortschaft Dalheim nach rechts auf die Rödgener Straße. An einer Bahnunterführung an der Straße Waldweg, konnten die Beamten schließlich den Pkw stoppen. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrers und seiner drei Mitfahrer stellte sich auch der Grund der Flucht heraus, denn der 19-jährige Mann aus Wegberg stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten konnten geringe Mengen BTM auffinden und sicherstellen. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt. Gegen ihn und seine drei Mitfahrer wurden ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz Anzeigen gefertigt. Das Verkehrskommissariat sowie die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und diese dauern weiter an. Zeugen, die durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet wurden oder weitere Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

