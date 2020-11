Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Krafträder gestohlen und wiedergefunden

Hinzweiler / GlanbrückenHinzweiler / Glanbrücken (ots)

Ein Moped ist in der Nacht zum Montag aus einem Gebäude beim Rimbacherhof gestohlen worden. Wieso das nicht zugelassene Fahrzeug mitgenommen wurde ist derzeit noch ein Rätsel. Das Kleinkraftrad hatte einen platten Vorderreifen; die Scheinwerfer als auch die Spiegel fehlten. Bereits am frühen Nachmittag wurde das Fahrzeug bei einem etwa 500 Meter entfernten Waldstück aufgefunden. Ob es trotz der Mängel für eine "Spritztour" verwendet wurde? Den Fund eines Motorrades am Glanufer hatte eine Zeugin am Montagnachmittag der Polizei in Lauterecken gemeldet. Über das Kennzeichen ermittelte die Polizei den Halter, der den Diebstahl des Fahrzeuges aus seiner Garage in der Horschbacher Straße noch nicht bemerkt hatte. Vermutlich war das vom Sonntag auf Montag gestohlene Krad weggeschoben und am Glanufer zwischen Sankt Julian und Glanbrücken zum weiteren Transport oder zur Nutzung abgestellt worden. Auch dieses Kraftrad war nicht fahrbereit. Die Batterie fehlte. Eine weitere Hypothese der Polizei ist, dass die beiden Fahrzeuge zum "Basteln" beziehungsweise als Ersatzteile gestohlen wurden. |pilek-AH

