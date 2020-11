Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von der Fahrbahn abgekommen

Imsbach (Donnersbergkreis)Imsbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagnachmittag kam ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Saarland auf der Kreisstraße 37, zwischen Falkenstein und Imsbach, wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve auf das Bankett und verlor daraufhin die Kontrolle über seinen PKW, so dass dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund fünfzehntausend Euro und es musste abgeschleppt werden. Ein Fremdschaden ist nicht entstanden. |pirok

