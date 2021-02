Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei warnt vor dem Betreten von Eisflächen

Kreis Herford (ots)

(hd) Am vergangenen Wochenende musste die Polizei im Kreis Herford wiederholt an oberflächlich zugefrorenen Gewässern einschreiten. Immer wieder betraten Personen die nicht ausreichend tragfähigen Eisschichten und begaben sich so mitunter in erhebliche Gefahr. Am Sonntag (14.02.2021) stellten Polizeibeamte beispielsweise auf der vereisten Oberfläche des Teiches im Steinmeisterpark in Bünde eine Vielzahl von Menschen fest, darunter Familien mit Kleinkindern und sogar Kinderwagen. Die angetroffenen Personen wurden mittels Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, die Eisfläche zu verlassen. Die Polizei warnt an dieser Stelle ausdrücklich vor dem Betreten derartiger Eisflächen!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell