POL-PPWP: Aggressiver Ladendieb

Am Donnerstagmittag hat der Detektiv eines Einkaufsmarktes in der Fruchthallstraße einen 37-Jährigen dabei beobachtet, wie er drei Dosen Thunfisch an sich nahm und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ.

Der Kaufhausdetektiv sprach den Mann an, dieser versuchte zu flüchten. Nach einigen Metern konnte der Detektiv den mutmaßlichen Dieb zunächst an der Jacke festhalten. Der 37-Jährige versuchte sich daraufhin durch Schläge mit der Faust und seinem Rucksack loszureißen.

Mit einem hinzugerufenen Detektiv gelang es schließlich, den Mann zu überwältigen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er verhielt sich so aggressiv, dass er sofort durch die Beamten gefesselt wurde. Während der Durchsuchung, konnten die Polizisten in dem mitgeführten Rucksack eine gestohlene Kreditkarte, sowie weitere Gegenstände finden, die wahrscheinlich nicht dem 37-Jährigen gehören.

Auf den Beschuldigten kommen diverses Strafanzeigen zu. |elz

