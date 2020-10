Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Marihuana im Tabakpäckchen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Während einer Fußstreife in der Innenstadt ist Polizeibeamten am Mittwochnachmittag ein Mann aufgefallen. Als sie den 30-Jährigen am Fackelrondell einer Kontrolle unterzogen, fanden sie in seinen Sachen ein Tabakpäckchen. Darin befand sich jedoch nicht nur normaler Tabak, sondern auch eine kleine Plastiktüte mit einer Substanz, bei der es sich um Marihuana handeln dürfte.

Das Rauschgift wurde sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

