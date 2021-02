Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden- Unbekannter stößt gegen geparkten Pkw

Herford (ots)

(sls) In einer Tatzeit von wenigen 20 Minuten kam es am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Mindener Straße zu einer Unfallflucht. Gegen 17.30 Uhr parkte eine 36-Jährige aus Bad Salzuflen ihren silbernen Peugeot auf dem Parkplatz in Richtung Gartenstraße und betrat den Einkaufsmarkt. Als sie gegen 17.50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie frische Beschädigungen von ca. 500 Euro an der hinteren linken Stoßstange. Neben diversen Kratzern war ein Riss in der Heckschürze erkennbar. Im Tatzeitraum wurde der Peugeot von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880 beim Verkehrskommissariat.

