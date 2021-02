Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Glätteunfall - Auto gegen Hauswand geprallt

Löhne (ots)

(jd) Witterungsbedingt ereignete sich heute (11.2.) um etwa 2.05 Uhr auf der Lübbecker Straße in Löhne. Der 19-jährige Fahrer eines BMW fuhr die Straße entlang in Richtung Tengern. Beim Fahren touchierte sein Auto die Schneedecke, die sich am Straßenrand befand. Aufgrund des rutschigen Untergrunds, geriet sein Auto ins Schleudern und prallte gegen eine Hauswand. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass sich der Löhner verletzte und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An der Hauswand entstanden keine größeren Beschädigungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

