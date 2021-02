Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Folgen- Beim Abbiegen ins Rutschen gekommen

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Dienstagabend (9.2) zu einem Unfall auf der Ellerbuscher Straße im Einmündungsbereich Eggeweg. Gegen etwa 21.15 Uhr befuhr eine 23-Jährige aus Löhne die Ellerbuscher Straße in Richtung Löhne. Sie beabsichtigte mit ihrem weißen VW Golf nach rechts in den Eggeweg einzubiegen. Hinter der Löhnerin befand sich der Fahrer eines silbernen Audis. Die Golf-Fahrerin verlangsamte ihre Geschwindigkeit deutlich, da der Einmündungsbereich witterungsbedingt mit Schneematsch belegt war. Das Abbremsen übersah der 22-jährige Fahrer aus Löhne und fuhr auf den Golf hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Golf um 180 Grad und kam im Einmündungsbereich in Richtung Kirchlengern wieder zum Stillstand. Eine 19-jährige Insassin im Audi wurde verletzte sich durch den Unfall im Handbereich und musste mit dem RTW ins Bünder Krankenaus gebracht werden. Sowohl der Audi, als auch der Golf wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sich nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt

