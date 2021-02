Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wasserschutzpolizei warnt die Bevölkerung- Mittellandkanal und Weser gefroren

Kreis Herford (ots)

Das Winterwinter führt einige Bürger zu schönen Spaziergängen an die Weser oder auch den Mittellandkanal. Die Wasserschutzpolizei warnt in diesem Zusammenhang: Die eisigen Witterungsverhältnisse und die anhaltend niedrigen Temperaturen führen dazu, dass der Mittellandkanal und die Weser derzeit an einigen Stellen zugefroren sind. Die Eisflächen sind teilweise nur wenige Millimeter dick und schneebedeckt. Aus diesem Grund warnt die Wasserschutzpolizei eindringlich davor solche Eisflächen auf dem Mittellandkanal und der Weser zu betreten. Wer einbricht läuft Gefahr, unter Wasser gezogen zu werden und nicht mehr an die Oberfläche zu kommen.

