Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Dieb entkommt mit Trinkgeldkasse (26.10.2020)

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montag gegen 15.30 Uhr aus einem Kosmetikladen in der Hochmaiengasse eine Trinkgeldkasse in Form eines Froschkönigs entwendet, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Der aus dem Geschäft rennende Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, 176 cm groß, vermutlich Deutscher, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, die über den Kopf gezogen war, Mundschutz, blaue Jeans und dunkle Sneakers. Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

