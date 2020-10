Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen

Landkreis Konstanz) Einbruch in Lagerraum (24.10.-25.10.2020)

Volkertshausen (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ten Brink-Straße gewaltsam Zutritt in einen Lagerraum einer Firma. Im Inneren durchwühlte er sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, kann bislang nicht gesagt werden. Personen, die zur fraglichen Zeit in der Ten Brink-Straße im Bereich von Hausnummer 14 Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, den Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, zu informieren.

