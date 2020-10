Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Landkreis Konstanz) Wieder vermehrt Betrugsversuche durch "falsche Polizeibeamte" (26.10.2020)

Landkreis Konstanz (ots)

Am Montag ist es im Bereich von Konstanz erneut zu mehreren Anrufen durch "falsche Polizeibeamte" gekommen. In den der Polizei bekannten Fällen wurden vorwiegend ältere Menschen angerufen. Die Senioren waren wachsam, erkannten die betrügerische Absicht und informierten die Polizei. Somit kam es zu keinen Vermögensschäden. Wie bisher auch und schon mehrfach berichtet, gaben sich die Telefonbetrüger bei ihren Anrufen als Polizei- beziehungsweise Kriminalbeamte aus und erzählten den Angerufenen die übliche Geschichte von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Hinweise zu dieser und auch zu anderen Betrugsmaschen sowie Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter:

www.polizei-beratung.de

sowie bei jeder Polizeidienststelle oder den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

