Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen) Jugendliche randalieren im Bereich des Basketballplatzes an der Gemeinschaftsschule - Polizei bittet um Hinweise (26.10.2020)

Steißlingen, Landkreis Konstanz (ots)

Mehrere derzeit noch unbekannte Jugendliche haben am Montagabend im Bereich des Basketballplatzes an der Gemeinschaftsschule Steißlingen randaliert, dort Gulli-Deckel ausgehoben und einen Baum umgedrückt. Ein Anwohner sah die Jugendlichen gegen 20.30 Uhr, als diese sowohl die ausgehobenen Gulli-Deckel als auch die Schmutzbehälter umherwarfen und verständigte die Polizei. Beim Erkennen der anrückenden Streifen flüchteten die Jugendlichen über den Kirchplatz in Richtung Singener Straße und konnten von den Beamten nicht mehr dingfest gemacht werden. Konsumierter Alkohol dürfte Grund für die unsinnigen Taten gewesen sein. Die eingesetzten Streifen konnten entsprechende Alkoholflaschen im Bereich des Basketballplatzes feststellen. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts beschädigt. Hinweise zu den beteiligten Jugendlichen nimmt der Polizeiposten Steißlingen (07738 97014) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell