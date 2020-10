Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen) Beim Abbiegen abgestellten Anhänger übersehen - 6000 Euro Schaden (26.10.2020)

Hilzingen, Landkreis Konstanz (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden an einem BMW sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagabend an der Einmündung der Hebelsteinstraße auf die Gewerbestraße passiert ist. Ein 20 Jahre junger Mann fuhr gegen 21.40 Uhr mit einem 3er BMW auf der Gewerbestraße und bog nach links auf die Hebelsteinstraße ab. Hierbei übersah der 20-Jährige einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger, streifte diesen und schlitzte sich so regelrecht die komplette Fahrzeugseite des BMWs auf. An dem schon älteren Auto entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

