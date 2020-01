Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bebra

Bebra (ots)

Am 24.01.2020, zwischen 12 Uhr und 12.40 Uhr kam es auf dem Herkules Markt Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 24-jähriger Mann aus Bebra hatte mit seinen PKW VW Arteon auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in Bebra, in der Gottlieb-Daimler-Straße, geparkt. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr. Als der junge Mann zu seinem PKW kam, stellte er fest, dass sein Fahrzeug beschädigt war. Die gesamte, rechte Fahrzeugseite wies einen Kratzer auf. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg unter 06623-9370.

