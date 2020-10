Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Streifvorgang zwischen Radfahrer und Auto - Biker fährt davon (26.10.2020)

Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Nach einem Streifvorgang, welcher sich am Montagmittag zwischen einem Auto und einem Radfahrer an der Einmündung der Domänenstraße auf die Worblinger Straße ereignet hat, ist der beteiligte Radfahrer einfach weitergefahren. Genau um die Mittagszeit fuhr eine 51-jährige Frau mit einem Auto der Marke Suzuki auf der untergeordneten Domänenstraße in Richtung der Einmündung Worblinger Straße. An der Einmündung angekommen, achtete die Frau nicht auf einen Radfahrer, der sich von rechts, allerdings entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung, auf dem Radweg entlang der Worblinger Straße der Einmündung näherte. In der Folge kam es zwischen dem männlichen Radfahrer und der Fahrzeugfront des Suzukis zu einem Streifvorgang, wobei am Suzuki rund 600 Euro Sachschaden entstand. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, fuhr der Biker weiter. Die Polizei Singen (07731 888-0) bittet nun um Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Radfahrer.

