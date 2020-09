Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr an der Kreuzung Diffenestraße/Einsteinstraße. Ein 49-jähriger VW Fahrer war auf der Diffenestraße in Richtung Sandhofen unterwegs, als er nach links in die Einsteinstraße abbiegen wollte und deshalb verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. In Folge dessen fuhr ihm aufgrund von Unachtsamkeit ein 35-jähriger Mann mit seinem Ford auf. Der 49-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 35.000EUR.

