Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verletzte durch Rauchgasvergiftung- Bewohner nutzen Grill in Wohnung

Herford (ots)

(sls) Am Montagabend (8.2.) wurden Polizeibeamte gemeinsam mit der Feuerwehr zu einem Einsatz an der Damaschkestraße in Herford gerufen. Aufgrund einer ausgefallenen Heizung im Mehrfamilienhaus, zündeten drei Bewohner einer Dachgeschoßwohnung einen Grill an. Bereits nach kurzer Zeit verspürte eine Bewohnerin leichtes Unwohlsein und verlor kurz danach das Bewusstsein. Die Mitbewohner alarmierten die Rettungskräfte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten schlugen bereits die CO-Warner an. Alle Bewohner wurden aus der Wohnung geholt und zur ärztlichen Untersuchung in Herforder Krankenhäuser gebracht. Das Mehrfamilienhaus wurde durch die Feuerwehr anschließend ausreichend gelüftet, so dass keine weitere Gefahr für andere Bewohner des Hauses mehr bestand.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmal: Die Benutzung von Grills in Innenräumen ist lebensgefährlich. Die, durch den Grill entstehenden, Gase sind farb- und geruchslos. Die Bewohner bemerken häufig zu spät die aufsteigenden Gase, so dass es zur Bewusstlosigkeit und im schlimmsten Fall zum Tode kommt. Deshalb: Nutzen sie einen Grill niemals zum Aufheizen von Innenräumen sondern grundsätzlich nur im Freien an gut belüfteten Orten.

