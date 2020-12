Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Weiterer Fahrer ohne Führerschein auf der Autobahn 1 unterwegs

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Freitag, den 04. Dezember 2020 gegen 23:50 Uhr, wird ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Gelsenkirchen auf dem Parkplatz Cappeln-Hagelage an der BAB 1 (Gemeinde Emstek/Landkreis Cloppenburg) in Fahrtrichtung Bremen kontrolliert. Es wird festgestellt, dass dieser sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindet. Ein durchgeführter Drogenvortest führt zu dem Ergebnis, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Amphetaminen zu stehen scheint. Die entnommene Blutprobe wird zwecks Analyse einem Labor übersandt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer von den polnischen Behörden international per Haftbefehl gesucht wird. Es erfolgt daher die vorläufige Festnahme und die Zuführung ins Polizeigewahrsam zum Zwecke der Auslieferung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell