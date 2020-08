Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnung

Hagen (ots)

Im Verlauf des Donnerstags (13.08.2020) brachen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lukasstraße ein. Sie brachen gewaltsam die Wohnungseingangstür auf und durchwühlten einen Kleiderschrank im Schlafzimmer. Was genau die Unbekannten gestohlen haben, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei werden unter der 02331 986 2066 erbeten. (ts)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell