Polizei Hagen

POL-HA: Unerwarteter Geldregen am Wasserlosen Tal

Hagen (ots)

Ein Hagener Ehepaar staunte am frühen Mittwochabend (13.08.2020) nicht schlecht, als sie mit ihrem Auto in der Straße "Wasserloses Tal" unterwegs waren und plötzlich viele 100- und 50-Euroscheine von oben auf ihr Auto "regneten". Die Beiden stiegen aus und sammelten das Geld, immerhin rund 1.000 Euro, von der Straße auf. Auf der Suche nach einer Erklärung, woher das Geld denn wohl stammen könnte, fand das Ehepaar auch eine Geldbörse. Darin befanden sich Ausweise und Scheckkarten, so dass der rechtmäßige Eigentümer schnell ausfindig gemacht werden konnte. Eine alarmierte Polizeistreife half bei der Übergabe und konnte dem sichtlich erleichterten Mann sein Eigentum vollständig übergeben. Den Beamten teilte er mit, dass er sein Portemonnaie auf sein Autodach gelegt hat und in Gedanken losgefahren ist. Am "Wasserlosen Tal" ist es dann offensichtlich in die Luft gewirbelt worden und hat für den plötzlichen Geldregen gesorgt. Toll, dass es noch so ehrliche Finder gibt. (ts)

