Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter flüchten nach Ladendiebstahl- Brotaufstrich und Steaks als Diebesgut

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstagnachmittag (9.2.) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an der Wasserbreite in Bünde gerufen. Durch die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes wurde gegen 14:30 Uhr zwei bislang unbekannte Personen dabei beobachtet, wie sie aus dem Regal Brotaufstrich und danach Steaks nahmen und diese in ihren Jackentaschen versteckten. Die Mitarbeiterin forderte die Unbekannten auf, die Lebensmittel wieder herauszulegen. Der Aufforderung kamen die Beiden nur Widerwillig nach und verhielten sich renitent gegenüber der Mitarbeiterin. Als diese die Polizei informierte ergriffen die beiden Tatverdächtigen die Flucht und rannten aus dem Markt heraus in Richtung anliegender Tankstelle. Die Lebensmittel blieben vor Ort liegen, jedoch ergaben die weiteren Ermittlungen, dass augenscheinlich noch Badartikel entwendet wurden. Einer der Flüchtigen wird durch die Mitarbeiterin beschrieben mit ca. 190cm groß, dunkelhäutig und trug einen schwarzen Kapuzenpulli, dessen Kapuze er zur Tatzeit aufgesetzt hatte. Der zweite Unbekannte war etwas kleiner und wird mit 180cm groß beschrieben. Er war dunkelhäutig und hatte schulterlange Rastazöpfe. Er trug eine beige Hose und grünen Parka. Es ist davon auszugehen, dass sich zum Tatzeitpunkt weitere Kunden im oder vor dem Einkaufsmarkt aufgehalten haben könnten. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder flüchtenden Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

