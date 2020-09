Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allmendshofen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall (23.09.2020)

Donaueschingen-Allmendshofen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 7 Uhr auf dem Zubringer bei Allmendshofen ereignet hat. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Donaueschingen, als er aufgrund Unachtsamkeit nach rechts vom Fahrstreifen abkam, eine auf dem Einfädelungsstreifen fahrende 20-jährige BMW-Fahrerin übersah und diese zwischen Leitplanke und Lastwagen einklemmte. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

