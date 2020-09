Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Einbruch in Schule (22.09.2020)

Singen (ots)

Auf bislang unbekannte Weise hat sich ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 16.15 Uhr, und Mittwoch, 07.10 Uhr, Zutritt in eine Schule in der Alemannenstraße verschafft. Anschließend begab sich der Täter in die Mensa und entwendete die Kassette mit Bargeld einer digitalen Kasse. Weiter nahm er aus einem offenen Kühlregal Getränke sowie Süßigkeiten mit. Teile der aufgehebelten Kassette konnten in einem Gebüsch aufgefunden werden. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

