Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 3: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag, 19.05.2020, beim Überholvorgang mit seinem Motorrad mit einem vorausfahrenden Pkw auf der B 3 zwischen der Landstraße (L) 460 und der Kreisstraße 204 kollidiert. Der Biker ist bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 30-Jährige mit seiner Honda CBS 500 gegen 16:40 Uhr auf der B 3, von Hannover kommend, in Richtung Hildesheim unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung zur L 460 setzte der Motorradfahrer zum Überholvorgang an, um einen vorausfahrenden Audi Q5 zu überholen. Dabei touchierte er den Q5 eines 68-Jährigen am linken Fahrzeugheck. Im weiteren Verlauf verlor der Fahrer die Kontrolle über die Honda und geriet in den Gegenverkehr. Dort schrammte sein Motorrad an der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Audi A4 (Fahrer 36 Jahre alt) entlang und prallte gegen zwei Fahrräder, die sich auf dem Heckgepäckträger des A4 befanden.

Nach dieser Kollision stürzte der 30-Jährige auf die Fahrbahn und rutschte unter der linken Schutzplanke hindurch und kam im Grünstreifen zum Liegen. Seine Honda rutsche währenddessen auf der Gegenfahrbahn weiter und prallte gegen die Front eines Renault Megane eines 69-Jährigen. Schlussendlich wurde das Zweirad rund 20 Meter zurückgeschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Sofort alarmierte Rettungskräfte versorgten den Motorradfahrer an der Unfallstelle. Er kam mit einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen zur stationären Aufnahme in eine Klinik. Die Autofahrer blieben alle unverletzt. Nach Schätzungen des Verkehrsunfalldienstes beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 17.000 Euro. Die B 3 musste an der Unfallstelle bis circa 19:00 Uhr voll gesperrt werden.

Die Beamten stellten bei den weiteren Ermittlungen fest, dass der Motorradfahrer derzeit keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 30-Jährige bei dem Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. /has

