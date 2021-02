Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 4 Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Löhne (ots)

(sh) Heute gegen 14:30 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Löhne. Ein 35 jähriger Hüllhorster befuhr die Lübbecker Straße in Fahrtrichtung Löhne. Ausgangs einer Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem PKW in den Gegenverkehr und prallt dort frontal mit einem entgegenkommenden Renault eines 43 jährigen Löhners zusammen. Hierbei werden sowohl die beiden Fahrer als auch die zwei Insassen des Reanult (eine 40 jährige Frau sowie ein 11 jähriges Kind) schwer verletzt. Alle Personen müssen in umliegenden Krankenhäusern versorgt werden. An den beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 40tsd EUR. Die Lübbecker Straße muss im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.

