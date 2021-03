Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Restaurant

Geilenkirchen (ots)

Am Sonntag, 14. März, zwischen 00.30 Uhr und 10.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Restaurant an der Bahnhofstraße, mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Sie gelangten so in das Gebäude und entwendeten mehrere Elektrogeräte.

