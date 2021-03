Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Heckscheibe eingeschlagen

Heinsberg-Grebben (ots)

Am Samstag, 13. März, um 19.20 Uhr, schlug eine männliche Person die Heckscheibe eines parkenden Fahrzeugs an der Grebbener Straße ein. Der Täter war männlich, zirka 185 bis 190 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Statur und lange, blonde Haare, welche möglicherweise auch zum Zopf gebunden waren. Er war bekleidet mit einem mintgrünen Pullover und einer mintgrünen Jogginghose. Außerdem trug er einen Jutebeutel bei sich. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum unbekannten Tatverdächtigen machen können. Wenden Sie sich hierzu an das Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell