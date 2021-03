Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth: E-Bike unverschlossen

Fahrrad geklaut

Wörth (ots)

Wörth:

Am 13.03.2021 wurde im Zeitraum zwischen 17:29 Uhr und 17:34 in Wörth, vor einem Supermarkt in der Marktstraße ein leider unverschlossenes E-Bike entwendet. Der Besitzer des schwarz/roten Fahrrades des Herstellers Fischer hatte sein Fahrrad links neben dem Haupteingang des Supermarktes abgestellt. Als er nach kurzem Einkauf beim Bäcker wieder zu dem Abstellort kam, war das Fahrrad verschwunden. Der Sachschaden dürfte sich bei dem gebrauchten Rad nach derzeitigen Schätzungen auf ungefähr 700 Euro belaufen. Ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl wurde eingeleitet, der entwendete Gegenstand zur Sachfahndung ausgeschrieben. Zum Tatzeitraum dürfte der Markt noch stark frequentiert gewesen sein, vielleicht wurde der Täter/Täterin bei der Tatausführung beobachtet. Die Polizei Wörth bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 072712-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell