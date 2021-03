Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrecher gehen Einfamilienhaus an

Weingarten/Pfalz (ots)

Die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses versuchten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Kerngasse aufzuhebeln. In das Haus gelangten die Täter nicht. Wer hat in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Polizei Germersheim 07274/9580

