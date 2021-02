PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verletzter bei Alleinunfall auf der L 3037 - Zeugenaufruf

Bad Schwalbach (ots)

Fast 2 Stunden war die L 3037 bei Bad Schwalbach, zwischen Taunus Wunderland und Roter Stein, gesperrt, weil ein verunfallter Pkw die Straße blockierte.

Ein 43 Jahre alter Bad Schwalbacher war mit seinem Opel von der Hohen Wurzel kommend in Richtung Bad Schwalbach unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Nachfolgende Autofahrer verständigten einen Rettungswagen. Weil die Gefahr bestand, dass das verunfallte Fahrzeug Feuer fangen könnte, wurde zudem die Feuerwehr alarmiert. Der verletzte Fahrer wurde in ein Rüdesheimer Krankenhaus verbracht. Weil bei ihm der Verdacht auf Alkoholgenuss bestand, wurde außerdem eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, mögen sich bitte mit der Polizei in Bad Schwalbach unter Tel.-Nr.: 06124 70780 in Verbindung setzen.

Bischoff, PHK

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell